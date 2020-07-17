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Главная экспортная отрасль Украины сократила производство почти на 20%

Киев, Пятница 17 июля 2020 15:00
Главная экспортная отрасль Украины сократила производство почти на 20%
Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)
Автор: Александр Белоус

В июне в сельском хозяйстве зафиксирован резкий спад

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 18,7%. Основной спад зафиксирован в июне.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Главная экспортная отрасль Украины сократила производство почти на 20%

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%, хозяйства населения - на 8,4%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 56,8%, в животноводстве - на 2,2%.

Главная экспортная отрасль Украины сократила производство почти на 20%

Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна.

По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Кроме того, в Украине в 2019 году было собрано 20,3 млн тонн картофеля, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. В то же время, урожай овощей и бахчевых культур в 2019 году вырос на 2,6% до 9,7 млн тонн.

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