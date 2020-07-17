Головна експортна галузь України скоротила виробництво майже на 20%

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

У червні в сільському господарстві зафіксовано різкий спад

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилося на 18,7%. Основний спад зафіксований у червні.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництва на 26,7%, господарства населення - на 8,4%.

При цьому в рослинництві виробництво скоротилося на 56,8%, в тваринництві - на 2,2%.

Зазначимо, Україна встановила рекорд з експорту зерна.

За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, в 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

Крім того, в Україні у 2019 році було зібрано 20,3 млн тонн картоплі, що на 9,9% менше, ніж роком раніше. У той же час, урожай овочів та баштанних культур в 2019 році зріс на 2,6% до 9,7 млн тонн.