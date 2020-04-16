Главная экспортная отрасль Украины сократила производство

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине упало за квартал на 1,8%

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 1,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили объемы производства на 0,8%, хозяйства населения - сократили на 3,3%.

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Как сообщало РБК-Украина, экспорт продовольствия из Украины за три месяца 2020 года вырос на 6% до 5,656 млрд долларов. Продовольствие занимает 46% в общем экспорте товаров из Украины.

Отметим, мировые цены на продовольствие в марте 2020 года резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Кроме того, в Украине в 2019 году было собрано 20,3 млн тонн картофеля, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. В то же время, урожай овощей и бахчевых культур в 2019 году вырос на 2,6% до 9,7 млн тонн.