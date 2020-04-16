Головна експортна галузь України скоротила виробництво

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні впало за квартал на 1,8%

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-березні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 1,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства скоротили обсяги виробництва на 0,8%, господарства населення - зменшили на 3,3%.

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Як повідомляло РБК-Україна, експорт продовольства з України за три місяці 2020 року виріс на 6% до 5,656 млрд доларів. Продовольство займає 46% в загальному експорті товарів з України.

Зазначимо, світові ціни на продовольство у березні 2020 року різко знизилися, головним чином внаслідок скорочення попиту, пов'язаного з наслідками пандемії COVID-19.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, в 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

Крім того, в Україні у 2019 році було зібрано 20,3 млн тонн картоплі, що на 9,9% менше, ніж роком раніше. У той же час, урожай овочів та баштанних культур в 2019 році зріс на 2,6% до 9,7 млн тонн.