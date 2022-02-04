Главком ВСУ: вряд ли в ближайшие годы граница с РФ и Беларусью станет безопасной

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный считает, что в ближайшие годы ситуация на границе Украины будет опасной. В том числе это касается и границы Украины с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Право на владу".