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Головком ЗСУ: навряд чи найближчими роками кордон із РФ і Білоруссю стане безпечним

Автор: Анна Полисученко

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний вважає, що в найближчі роки ситуація на кордоні України буде небезпечною. У тому числі це стосується і кордону України з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Право на владу".

"Ми розуміємо, що є деякі напрямки, на яких нам потрібно посилювати наші можливості. Навряд чи в найближчі роки ці тисячі кілометрів державного кордону, враховуючи і Білорусь, перестануть бути для нас небезпечними. Вони будуть для нас небезпечні", - заявив глава Збройних сил України.

Раніше ми писали, що головком ЗСУ обговорив з колегою зі США російську ескалацію в Європі.

Крім того, Залужний заявив, що жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися через вторгнення Росії в Україну.

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Збройні сили України