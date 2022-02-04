Головком ЗСУ: навряд чи найближчими роками кордон із РФ і Білоруссю стане безпечним

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний вважає, що в найближчі роки ситуація на кордоні України буде небезпечною. У тому числі це стосується і кордону України з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Право на владу".
"Ми розуміємо, що є деякі напрямки, на яких нам потрібно посилювати наші можливості. Навряд чи в найближчі роки ці тисячі кілометрів державного кордону, враховуючи і Білорусь, перестануть бути для нас небезпечними. Вони будуть для нас небезпечні", - заявив глава Збройних сил України.