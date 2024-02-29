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Глави МЗС та Міноборони країн Європи обговорять допомогу Україні в Парижі

Четвер 29 лютого 2024 16:34
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Глави МЗС та Міноборони країн Європи обговорять допомогу Україні в Парижі Фото: глави МЗС та Міноборони країн Європи обговорять допомогу Україні в Парижі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністри оборони та закордонних справ європейських країн проведуть зустріч у Парижі для обговорення допомоги Україні.

Про це заявив спікер міністерства закордонних справ Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, на зустрічі чиновники хочуть порушити питання конкретних заходів для допомоги Україні у війні з Росією.

Також речник МЗС Франції додав, що міністри обговорять способи захисту країн, ситуацію в яких намагається дестабілізувати Росія. Це, зокрема, стосується Молдови.

Спецсаміт у Парижі

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон зібрав близько 20 лідерів країн Євросоюзу. Головною темою стала подальша підтримка України на тлі ескалації Росії.

Зокрема, партнери домовилися про створення коаліції далекобійної зброї для нашої країни.

Також вони обговорили можливість відправлення сухопутних військ до України. Такий варіант не виключив сам президент Еммануель Макрон.

Більш детально про зустріч можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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