Глави МЗС Північної Європи назвали ключові умови для припинення вогню в Україні

Глави МЗС країн Північної Європи закликали до негайного припинення вогню в Україні. Вони назвали дві умови.
Про це РБК-Україна з посиланням на заяву міністрів на сайті МЗС Фінляндії.
Під час зустрічі міністрів на саміті НАТО в Гаазі 25 червня очільники зовнішньополітичних відомств країн Північної Європи оприлюднили спільну заяву із закликом до "негайного і безумовного припинення вогню в Україні".
Вони наголосили, що це - необхідна умова для початку переговорів про "справедливий і міцний мир".
Міністри підкреслили: досягнення цього можливе лише за двох ключових умов. По-перше, п’ять скандинавських країн уже пообіцяли виділити понад 15 мільярдів доларів на військову підтримку України у 2025 році - і готові до подальших зобов’язань.
По-друге, країни наголосили на необхідності посилити тиск на російську воєнну економіку. Серед запропонованих кроків — масштабний санкційний пакет, запровадження тарифів проти РФ.
До заяви приєдналися глави МЗС 5 країн: Фінляндії (Еліна Валтонен), Данії (Ларс Лекке Расмуссен), Ісландії (Торгердур Катрін Гуннарсдоттір), Норвегії (Еспен Барт Ейде) та Швеції (Марія Мальмер Стенергард).
Сьогодні у Гаазі проходить саміт НАТО. Зокрема заплановане засідання Ради Україна-НАТО.
Окрім того, очікується персональна зустріч Трампа з українським колегою Володимиром Зеленський.
Тим часом ЗМІ пишуть, що комюніке Альянсу не буде обіцянки прийняти Україну в НАТО.
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