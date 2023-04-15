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Глави МЗС Німеччини та Південної Кореї обговорили економічну підтримку України

Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Глави МЗС Південної Кореї та Німеччини провели зустріч та обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Міністр закордонних справ Пак Джин та його колега з Німеччини Анналена Бербок провели стратегічний діалог, де на порядку денному стояло питання про співпрацю у підтримці України у її війні проти російських окупантів", - йдеться у матеріалі.

Пак Джин заявив, що обидві сторони висловили стурбованість погіршенням гуманітарної та економічної ситуації в Україні та розділили розуміння того, що міжнародна солідарність та підтримка важливіша, ніж будь-коли.

Він додав, що дві країни домовилися разом працювати над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України. Глава МЗС Південної Кореї заявив, що країна надає гуманітарну допомогу Україні, проте від відповіді на питання щодо постачання озброєнь він ухилився.

Своєю чергою, Бербок високо оцінила чітку позицію Південної Кореї щодо вторгнення Росії, зазначивши, що Європа переживає найскладніший період за останні десятиліття через війну.

Нагадаємо, що Південна Корея досягла угоди про надання Сполученим Штатам 500 тисяч снарядів для 155-мм артилерійських гармат.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин та його польський колега Збігнєв Рау домовилися про активну участь у повоєнному відновленні України.

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