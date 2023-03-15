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Південна Корея та Польща домовилися про участь у відновленні України

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Середа 15 березня 2023 05:02
Південна Корея та Польща домовилися про участь у відновленні України Фото: Південна Корея та Польща домовилися про участь у відновленні України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин та його польський колега Збігнєв Рау домовилися про активну участь у повоєнному відновленні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Глави МЗС під час переговорів заявили про необхідність досягнення миру в Україні в максимально короткі терміни, а також домовилися активно співпрацювати для реконструкції та відновлення України у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Крім того, високопоставлені дипломати під час зустрічі у Сеулі обговорили співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики.

Міністри закордонних справ також високо оцінили досягнення у двосторонньому оборонному співробітництві та домовилися продовжувати зусилля щодо здійснення наступних заходів.

Раніше ми писали, що уряд Південної Кореї схвалив минулого року експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab, які виготовлені з південнокорейських компонентів.

Нагадаємо, у Польщі розгорнули секретну майстерню, на якій, зокрема, ремонтують САУ Krab.

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