RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главы МИД Германии и Южной Кореи обсудили экономическую поддержку Украины

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Главы МИД Южной Кореи и Германии провели встречу и обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Министр иностранных дел Пак Джин и его коллега из Германии Анналена Бербок провели стратегический диалог, где в повестке дня стоял вопрос о сотрудничестве в поддержке Украины в ее войне против российских оккупантов", - говорится в материале.

Пак Джин заявил, что обе стороны выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной и экономической ситуации в Украине и разделили понимание того, что международная солидарность и поддержка важнее, чем когда-либо.

Он добавил, что две страны договорились вместе работать над дипломатическими и экономическими мерами в поддержку Украины. Глава МИД Южной Кореи заявил, что страна оказывает гуманитарную помощь Украине, однако от ответа на вопрос по поставкам вооружений он уклонился.

В свою очередь, Бербок высоко оценила четкую позицию Южной Кореи по вторжению России, отметив, что Европа переживает самый сложный период за последние десятилетия из-за войны.

Напомним, что Южная Корея достигла соглашения о предоставлении Соединенным Штатам 500 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских орудий.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и его польский коллега Збигнев Рау договорились об активном участии в послевоенном восстановлении Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная КореяВойна в Украине