Глави МЗС Німеччини та Британії про вступ України в НАТО: є незворотнім
Вступ України в НАТО є незворотнім. Це найдешевший і найкращий механізм для забезпечення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та державного секретаря у закордонних справах Британії Девіда Леммі під час Мюнхенської конференції.
“Але ми цілком справедливо говоримо, що для України є незворотнім шлях до НАТО. Це найдешевший і найкращий механізм для забезпечення миру не лише в Європі, а й по всій Євроатлантиці”, - сказав Леммі.
Тим часом Бербок також відзначила, що шлях України лежить у напрямку НАТО.
"Тому для мене дуже важливо сказати зараз, що це навіть був би найдешевший варіант, якщо ця опція НАТО залишається на столі. Адже, як було сказано, якщо ми залучимо тисячі військових, це коштуватиме величезних грошей", - сказала вона.
Водночас британський міністр наголосив, що навіть коли буде досягнуто миру, російський диктатор Володимир Путін не піде.
“Ми зустрічаємо це питання разом зі Сполученими Штатами. У відповідний момент ми почнемо дискусію про гарантії безпеки”, - заявив він.
Зауважимо, що Мюнхенська конференція з безпеки 2025 триває другий день.
Низка подій форуму 15 лютого присвячені війні в Україні. РБК-Україна зібрало всі подробиці другого дня Мюнхенської конференції.
Вступ України до НАТО
Питання членства України в НАТО останнім часом стало обговорюватися з новою силою. Це питання знову було порушено в контексті Мюнхенської конференції з безпеки 2025.
Наприклад, сенатор-республіканець Ліндсі Грем з цього приводу заявляв, що Україну станом на зараз не прийматимуть до НАТО. Однак у разі ще одного нападу Путіна, країна піде в НАТО дуже швидко.
Нагадаємо, що раніше сьогодні президент Чехії Петр Павел заявив, що він сподівається на визначеність у питанні вступу України в ЄС і НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.