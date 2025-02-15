Глави МЗС Німеччини та Британії про вступ України в НАТО: є незворотнім

Вступ України в НАТО є незворотнім. Це найдешевший і найкращий механізм для забезпечення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та державного секретаря у закордонних справах Британії Девіда Леммі під час Мюнхенської конференції.

“Але ми цілком справедливо говоримо, що для України є незворотнім шлях до НАТО. Це найдешевший і найкращий механізм для забезпечення миру не лише в Європі, а й по всій Євроатлантиці”, - сказав Леммі.

Тим часом Бербок також відзначила, що шлях України лежить у напрямку НАТО.

"Тому для мене дуже важливо сказати зараз, що це навіть був би найдешевший варіант, якщо ця опція НАТО залишається на столі. Адже, як було сказано, якщо ми залучимо тисячі військових, це коштуватиме величезних грошей", - сказала вона.

Водночас британський міністр наголосив, що навіть коли буде досягнуто миру, російський диктатор Володимир Путін не піде.

“Ми зустрічаємо це питання разом зі Сполученими Штатами. У відповідний момент ми почнемо дискусію про гарантії безпеки”, - заявив він.