Президент Чехії сподівається на визначеність у питанні вступу України в ЄС і НАТО

Україна має отримати справедливу мирну угоду та надійні гарантії безпеки. Важливо створити всі умови для її вступу до НАТО та ЄС.

Про це сказав президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на панельну дискусію " Дивіденди безпеки: Європейська підтримка України " в межах Мюнхенської безпекової конференції.

"Ми всі хочемо мирної угоди настільки справедливої для України, наскільки можливо; мати заходи, які гарантуватимуть, принаймні в осяжному майбутньому, поки вона не стане членом НАТО та ЄС, що вона (Україна) зможе відбити будь-яку можливу атаку, а також створення всіх необхідних засад, щоб вона стала членом обох інституцій", - сказав Павел.

За його словами, партнери мають уже зараз працювати не тільки над тим, щоб Україна могла увійти в переговори з Росією з позиції сильної держави, а й про повоєнну відбудову.

"Ми уже надаємо багато військової підтримки та можемо покращити це... Треба мати на увазі й повоєнну відбудову. План Маршалла для України був би чудовою ідеєю", - вважає Павел.

Чеський лідер також наголосив, що вступ України у ЄС буде "найкращою демонстрацією поразки росіян в Україні" та зауважив, що він переконаний, що Україна в перспективі має бути членом НАТО.

"Якщо ми беремо на себе більше відповідальності, то ми маємо бути за столом переговорів", - заявив Павел.

Президент зауважив, що метою російського диктатора Володимира Путіна було взяти України під повний контроль, провести "демілітаризацію" і взагалі стерти країну з мапи.

"Наш найкращий підхід - сказати йому, що всі його зусилля проваляться. Ми маємо бути рішучими, щоби Україна стала членом ЄС і згодом - НАТО", - наголосив президент Чехії.