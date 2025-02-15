Главы МИД Германии и Британии о вступлении Украины в НАТО: это необратимо
Вступление Украины в НАТО является необратимым. Это самый дешевый и лучший механизм для обеспечения мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми во время Мюнхенской конференции.
"Но мы вполне справедливо говорим, что для Украины необратим путь в НАТО. Это самый дешевый и лучший механизм для обеспечения мира не только в Европе, но и по всей Евроатлантике", - сказал Лемми.
Между тем Бербок также отметила, что путь Украины лежит в направлении НАТО.
"Поэтому для меня очень важно сказать сейчас, что это даже был бы самый дешевый вариант, если эта опция НАТО остается на столе. Ведь, как было сказано, если мы привлечем тысячи военных, это будет стоить огромных денег", - сказала она.
В то же время британский министр подчеркнул, что даже когда будет достигнут мир, российский диктатор Владимир Путин не уйдет.
"Мы встречаем этот вопрос вместе с Соединенными Штатами. В соответствующий момент мы начнем дискуссию о гарантиях безопасности", - заявил он.
Заметим, что Мюнхенская конференция по безопасности 2025 продолжается второй день.
Ряд событий форума 15 февраля посвящены войне в Украине. РБК-Украина собрало все подробности второго дня Мюнхенской конференции.
Вступление Украины в НАТО
Вопрос членства Украины в НАТО в последнее время стал обсуждаться с новой силой. Этот вопрос снова был затронут в контексте Мюнхенской конференции по безопасности 2025.
Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм по этому поводу заявлял, что Украину по состоянию на сейчас не будут принимать в НАТО. Однако в случае еще одного нападения Путина, страна пойдет в НАТО очень быстро.
Напомним, что ранее сегодня президент Чехии Петр Павел заявил, что он надеется на определенность в вопросе вступления Украины в ЕС и НАТО.
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