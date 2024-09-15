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Глави МЗС країн G7 засудили передачу Іраном балістичних ракет Росії

Фото: країни G7 розкритикували Іран за передачу балістики Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) найрішучішим чином засудили експорт Іраном балістичних ракет до Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву за підсумками зустрічі міністрів у Римі, опублікованій на сайті МЗС Італії.

У заяві зазначається, що Тегеран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної та невиправданої війни Росії проти України і "зупинити такі передачі балістичних ракет, БПЛА та пов'язаних із ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в більш широкому сенсі".

Передачу балістичних ракет міністри назвали "подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України" та підкреслили, що російська агресія є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН.

"Ми залишаємося непохитними у своєму прагненні притягнути Іран до відповідальності за його неприйнятну підтримку незаконної війни Росії в Україні, яка ще більше підриває глобальну безпеку", - йдеться у документі.

Заяву підписали глави МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Передача Іраном балістичних ракет Росії

Нещодавно Тегеран передав Москві партію балістичних ракет, імовірно, Fateh-110. Іранська влада офіційно не підтвердила угоду, але про це дізналися розвідки низки західних країн.

У відповідь на передачу ракет, 10 вересня США запровадили новий пакет санкцій проти Ірану.

Також США і Велика Британія ведуть переговори про дозвіл ЗСУ атакувати західними ракетами військові об'єкти й авіабази у глибокому тилу РФ.

Детальніше про вірогідні наслідки передачі іранських балістичних ракет Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Іран