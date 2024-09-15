Глави МЗС країн G7 засудили передачу Іраном балістичних ракет Росії

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) найрішучішим чином засудили експорт Іраном балістичних ракет до Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву за підсумками зустрічі міністрів у Римі, опублікованій на сайті МЗС Італії.
У заяві зазначається, що Тегеран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної та невиправданої війни Росії проти України і "зупинити такі передачі балістичних ракет, БПЛА та пов'язаних із ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в більш широкому сенсі".
Передачу балістичних ракет міністри назвали "подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України" та підкреслили, що російська агресія є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН.
"Ми залишаємося непохитними у своєму прагненні притягнути Іран до відповідальності за його неприйнятну підтримку незаконної війни Росії в Україні, яка ще більше підриває глобальну безпеку", - йдеться у документі.
Заяву підписали глави МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Нещодавно Тегеран передав Москві партію балістичних ракет, імовірно, Fateh-110. Іранська влада офіційно не підтвердила угоду, але про це дізналися розвідки низки західних країн.
У відповідь на передачу ракет, 10 вересня США запровадили новий пакет санкцій проти Ірану.
Також США і Велика Британія ведуть переговори про дозвіл ЗСУ атакувати західними ракетами військові об'єкти й авіабази у глибокому тилу РФ.
Детальніше про вірогідні наслідки передачі іранських балістичних ракет Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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