RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главы МИД стран G7 осудили передачу Ираном баллистических ракет России

Фото: страны G7 раскритиковали Иран за передачу баллистики России (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) самым решительным образом осудили экспорт Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление по итогам встречи министров в Риме, опубликованном на сайте МИД Италии.

В заявлении отмечается, что Тегеран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и "остановить такие передачи баллистических ракет, БПЛА и связанных с ними технологий, которые представляют прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в более широком смысле".

Передачу баллистических ракет министры назвали "дальнейшей эскалацией военной поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины" и подчеркнули, что российская агрессия является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН.

"Мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении привлечь Иран к ответственности за его неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая еще больше подрывает глобальную безопасность", - говорится в документе.

Заявление подписали главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Передача Ираном баллистических ракет России

Недавно Тегеран передал Москве партию баллистических ракет, предположительно, Fateh-110. Иранские власти официально не подтвердили сделку, но об этом узнали разведки ряда западных стран.

В ответ на передачу ракет, 10 сентября США ввели новый пакет санкций против Ирана.

Также США и Великобритания ведут переговоры о разрешении ВСУ атаковать западными ракетами военные объекты и авиабазы в глубоком тылу РФ.

Подробнее о вероятных последствиях передачи иранских баллистических ракет России - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран