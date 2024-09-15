Главы МИД стран G7 осудили передачу Ираном баллистических ракет России

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) самым решительным образом осудили экспорт Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление по итогам встречи министров в Риме, опубликованном на сайте МИД Италии.
В заявлении отмечается, что Тегеран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и "остановить такие передачи баллистических ракет, БПЛА и связанных с ними технологий, которые представляют прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в более широком смысле".
Передачу баллистических ракет министры назвали "дальнейшей эскалацией военной поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины" и подчеркнули, что российская агрессия является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН.
"Мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении привлечь Иран к ответственности за его неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая еще больше подрывает глобальную безопасность", - говорится в документе.
Заявление подписали главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
Недавно Тегеран передал Москве партию баллистических ракет, предположительно, Fateh-110. Иранские власти официально не подтвердили сделку, но об этом узнали разведки ряда западных стран.
В ответ на передачу ракет, 10 сентября США ввели новый пакет санкций против Ирана.
Также США и Великобритания ведут переговоры о разрешении ВСУ атаковать западными ракетами военные объекты и авиабазы в глубоком тылу РФ.
Подробнее о вероятных последствиях передачи иранских баллистических ракет России - читайте в материале РБК-Украина.
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