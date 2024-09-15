Главы МИД стран G7 осудили передачу Ираном баллистических ракет России

В заявлении отмечается, что Тегеран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и "остановить такие передачи баллистических ракет, БПЛА и связанных с ними технологий, которые представляют прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в более широком смысле".

Передачу баллистических ракет министры назвали "дальнейшей эскалацией военной поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины" и подчеркнули, что российская агрессия является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН.

"Мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении привлечь Иран к ответственности за его неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая еще больше подрывает глобальную безопасность", - говорится в документе.

Заявление подписали главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.