Глави МЗС країн ЄС проведуть виїзне засідання у Києві, - Борель

Рада міністрів країн ЄС із закордонних справ проведе виїзне засідання у Києві, щоб на місці ознайомитись із ситуацією в Україні.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"В обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусію безпеки. Зокрема, на цьому Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який я запропонував на розгляд міністрів у Толедо, ми продовжуватимемо обговорювати це. Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ у Києві вже найближчим часом", - заявив Боррель.

Він також наголосив, що з метою безпеки поки що не може називати конкретні дати, але, за його словами, зустріч у Києві відбудеться найближчим часом.

Зустріч європейських дипломатів у Києві

Раніше італійське видання ANSA повідомило, що Європейський Союз має намір провести зустріч міністрів закордонних справ країн-членів у Києві на початку жовтня. Мета зустрічі полягає в тому, щоб йти шляхом політичної інтеграції, продемонструвати підтримку ЄС на критичному для України етапі в період повномасштабної війни.

Нагадаємо, у лютому 2023 року у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. Водночас відбулося перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду. Тоді ж Євросоюз також підтримав українську формулу світу.