Глави МЗС країн Балтії та Польщі пригрозили режиму Лукашенка новими санкціями

"Три роки тому, 9 серпня 2020 року, Олександр Лукашенко оголосив себе переможцем фальсифікованих президентських виборів, у такий спосіб підірвав демократичні устремління і права білоруського народу", - йдеться у повідомленні.

Дипломати зазначили, що захоплення влади незаконним режимом призвело до масових внутрішніх репресій, співучасті у воєнних злочинах і злочинах агресії, різкого послаблення суверенітету Білорусі та дестабілізації регіону.

Роль режиму Лукашенка у війні проти України

Глави МЗС країн Балтії та Польщі наголосили, що з лютого 2022 року режим Лукашенка є співучасником і безпосередньо підтримує неспровоковану та необґрунтовану агресію Росії проти України.

Ігноруючи волю переважної більшості білорусів, режим надає Москві повну політичну та матеріально-технічну підтримку.

"Ба більше, режим Лукашенка причетний до насильницької депортації українських дітей, що робить його прямим співучасником воєнного злочину, за який буде переслідуватися Міжнародним кримінальним судом", - йдеться у зверненні.

Дипломати пригрозили Білорусі посиленням санкцій

За їхніми словами, авторитарні режими впадуть, а тирани постануть перед судом.

"Ми знову закликаємо до негайного і беззастережного звільнення і реабілітації всіх політв'язнів, до припинення репресій і співучасті в агресії Росії проти України", - заявили міністри.

Вони додали, що в умовах триваючих репресій, порушень міжнародного права, інструменталізації міграційних та інших злочинів, які продовжуються, вони продовжать курс на ізоляцію злочинного і незаконного режиму Лукашенка і посилення адресних і секторальних санкцій, запроваджених Євросоюзом.

Санкції проти Білорусі

Сьогодні Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи.

Також пізніше стало відомо, що на річницю захоплення влади режимом Лукашенка проти Білорусі запровадила санкції Канада.