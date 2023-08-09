Главы МИД стран Балтии и Польши пригрозили режиму Лукашенко новыми санкциями

"Три года назад, 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко объявил себя победителем фальсифицированных президентских выборов, таким образом подорвав демократические устремления и права белорусского народа", - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что захват власти незаконным режимом привел к массовым внутренним репрессиям, соучастию в военных преступлениях и преступлениях агрессии, резкому ослаблению суверенитета Беларуси и дестабилизации региона.

Роль режима Лукашенко в войне против Украины

Главы МИД стран Балтии и Польши отметили, что с февраля 2022 года режим Лукашенко является соучастником и непосредственно поддерживает неспровоцированную и необоснованную агрессию России против Украины.

Игнорируя волю подавляющего большинства белорусов, режим предоставляет Москве полную политическую и материально-техническую поддержку.

"Более того, режим Лукашенко причастен к насильственной депортации украинских детей, что делает его прямым соучастником военного преступления, за которое будет преследоваться Международным уголовным судом", - говорится в обращении.

Дипломаты пригрозили Беларуси ужесточением санкций

По их словам, авторитарные режимы падут, а тираны предстанут перед судом.

"Мы вновь призываем к немедленному и безоговорочному освобождению и реабилитации всех политзаключенных, к прекращению репрессий и соучастия в агрессии России против Украины", - заявили министры.

Они добавили, что в условиях продолжающихся репрессий, нарушений международного права, инструментализации миграционных и других преступлений, которые продолжаются, они продолжат курс на изоляцию преступного и незаконного режима Лукашенко и усиление адресных и секторальных санкций, введенных Евросоюзом.

Санкции против Беларуси

Сегодня Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали физические и юридические лица.

Также позже стало известно, что на годовщину захвата власти режимом Лукашенко против Беларуси ввела санкции Канада.