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Глави МЗС G7 пообіцяли утримувати активи РФ, поки Москва не виплатить компенсацію Україні

Фото: G7 пообіцяла утримувати активи РФ, поки Москва не виплатить компенсацію Україні (sputnik.by)
Автор: Каріна Левицька

Керівники Міністерств закордонних справ G7 домовились утримувати заморожені активи Російської Федерації, доки Москва не виплатить компенсацію Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Італії.

"Росії доведеться заплатити за шкоду і руйнування, які вона завдає Україні та її народу", - заявили в міністерстві.

Міністри підтвердили свою рішучість тримати суверенні активи Росії у своїх юрисдикціях іммобілізованими доти, доки Москва не заплатить Україні за завдані нею збитки.

"Члени G7 продовжать вивчати всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до їхніх правових систем та міжнародного права", - додали в МЗС Італії.

Конфіскація активів РФ

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року, але наразі це питання все ще обговорюється між партнерами.

Як заявляла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, цього року Україна розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у країнах G7 та ЄС російських активів.

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ІталіяВійна Росії проти України