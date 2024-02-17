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Главы МИД G7 пообещали удерживать активы РФ, пока Москва не выплатит компенсацию Украине

Фото: G7 пообещала удерживать активы РФ, пока Москва не выплатит компенсацию Украине (sputnik.by)
Автор: Карина Левицкая

Руководители Министерств иностранных дел G7 договорились удерживать замороженные активы Российской Федерации, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

"России придется заплатить за ущерб и разрушения, которые она наносит Украине и ее народу", - заявили в министерстве.

Министры подтвердили свою решимость держать суверенные активы России в своих юрисдикциях иммобилизованными до тех пор, пока Москва не заплатит Украине за нанесенный ею ущерб.

"Члены G7 продолжат изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с их правовыми системами и международным правом", - добавили в МИД Италии.

Конфискация активов РФ

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года, но этот вопрос все еще обсуждается между партнерами.

Как заявляла заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, в этом году Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в странах G7 и ЕС российских активов.

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