Глави МЗС G7 обговорили кроки для деескалації кризи на Близькому Сході

Як повідомляється, держсекретар Ентоні Блінкен та його колеги з G7 обговорювали термінову необхідність деескалації на Близькому Сході.

Зокрема, сторони говорили про зусилля, які продовжуються для угоди про припинення вогню між угрупованням "ХАМАС" та Ізраїлем, що гарантувало б звільнення заручників і збільшення обсягів гуманітарної допомоги, яка надходить до Гази.

Також обговорювалося, як припинення вогню в Газі відкриє можливість більшого миру та стабільності у регіоні.

Крім того, Блінкен і глави МЗС підтвердили свою прихильність до безпеки Ізраїлю і закликали всі сторони до максимальної стриманості, щоб не допустити екскалації конфлікту.