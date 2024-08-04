Главы МИД G7 обсудили шаги для деэскалации кризиса на Ближнем Востоке

Как сообщается, госсекретарь Энтони Блинкен и его коллеги из G7 обсуждали срочную необходимость деэскалации на Ближнем Востоке.

В частности, стороны говорили о продолжающихся усилиях для соглашения о прекращении огня между группировкой "ХАМАС" и Израилем, что гарантировало бы освобождение заложников и увеличение объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу.

Также обсуждалось, как прекращение огня в Газе откроет возможность большего мира и стабильности в регионе

Кроме того, Блинкен и главы МИД подтвердили свою приверженность безопасности Израиля и призвали все стороны к максимальной сдержанности, чтобы не допустить экскалации конфликта.