Глави МЗС Франції та Данії обговорили посилення допомоги Україні

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорила з очільником МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном нарощування допомоги, зокрема військової, для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Франції.

"Міністри провели обмін думками щодо останніх подій у війні в Україні та наголосили на необхідності нарощування допомоги Києву на всіх рівнях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про гуманітарну допомогу. Також країни обговорили військові поставки у довгостроковій перспективі.

У поширеному документі не уточнюється, які конкретні кроки щодо надання допомоги Україні обговорювали сторони. Раніше повідомлялося, що Париж і Копенгаген ведуть переговори про передачу Києву шести самохідних артилерійських установок Caesar з-поміж артилерійських установок, раніше замовлених Данією, на додаток до вже переданих Францією 18 САУ цієї моделі.