Главы МИД Франции и Дании обсудили усиление помощи Украине

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном наращивание помощи, в том числе военной, для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Франции.
"Министры провели обмен мнениями по поводу последних событий в войне в Украине и отметили необходимость наращивания помощи Киеву на всех уровнях", - говорится в сообщении.
Речь идет о гуманитарной помощи. Также страны обсудили военные поставки в долгосрочной перспективе.
В распространенном документе не уточняется, какие конкретные шаги по оказанию помощи Украине обсуждали стороны. Ранее сообщалось, что Париж и Копенгаген ведут переговоры о передаче Киеву шести самоходных артиллерийских установок Caesar из артиллерийских установок, ранее заказанных Данией, в дополнение к уже переданным Францией 18 САУ этой модели.
Напомним, что Франция и Польша пытаются убедить Германию передать Украину танки Leopard 2.
Вооруженные силы Украины получат тяжелые французские бронеавтомобили AMX-10RC, которые называют легкими танками. Ожидается, что они могут усилить боевой потенциал украинской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Одной из тем обсуждений стали оборонные нужды нашей страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.