Глави МЗС Франції та Данії обговорили посилення допомоги Україні
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорила з очільником МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном нарощування допомоги, зокрема військової, для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Франції.
"Міністри провели обмін думками щодо останніх подій у війні в Україні та наголосили на необхідності нарощування допомоги Києву на всіх рівнях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мова йде про гуманітарну допомогу. Також країни обговорили військові поставки у довгостроковій перспективі.
У поширеному документі не уточнюється, які конкретні кроки щодо надання допомоги Україні обговорювали сторони. Раніше повідомлялося, що Париж і Копенгаген ведуть переговори про передачу Києву шести самохідних артилерійських установок Caesar з-поміж артилерійських установок, раніше замовлених Данією, на додаток до вже переданих Францією 18 САУ цієї моделі.
Нагадаємо, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину передати Україні танки Leopard 2.
Збройні сили України отримають французькі важкі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називають легкими танками. Очікується, що вони зможуть посилити бойовий потенціал української армії.
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Однією з тем обговорень стали оборонні потреби нашої країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.