Главы МИД Франции и Дании обсудили усиление помощи Украине

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном наращивание помощи, в том числе военной, для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Франции.

"Министры провели обмен мнениями по поводу последних событий в войне в Украине и отметили необходимость наращивания помощи Киеву на всех уровнях", - говорится в сообщении.

Речь идет о гуманитарной помощи. Также страны обсудили военные поставки в долгосрочной перспективе.

В распространенном документе не уточняется, какие конкретные шаги по оказанию помощи Украине обсуждали стороны. Ранее сообщалось, что Париж и Копенгаген ведут переговоры о передаче Киеву шести самоходных артиллерийских установок Caesar из артиллерийских установок, ранее заказанных Данией, в дополнение к уже переданным Францией 18 САУ этой модели.