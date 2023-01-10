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Главы МИД Франции и Дании обсудили усиление помощи Украине

Новина українською →
Вторник 10 января 2023 19:35
Главы МИД Франции и Дании обсудили усиление помощи Украине Фото: Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном наращивание помощи, в том числе военной, для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Франции.

"Министры провели обмен мнениями по поводу последних событий в войне в Украине и отметили необходимость наращивания помощи Киеву на всех уровнях", - говорится в сообщении.

Речь идет о гуманитарной помощи. Также страны обсудили военные поставки в долгосрочной перспективе.

В распространенном документе не уточняется, какие конкретные шаги по оказанию помощи Украине обсуждали стороны. Ранее сообщалось, что Париж и Копенгаген ведут переговоры о передаче Киеву шести самоходных артиллерийских установок Caesar из артиллерийских установок, ранее заказанных Данией, в дополнение к уже переданным Францией 18 САУ этой модели.

Напомним, что Франция и Польша пытаются убедить Германию передать Украину танки Leopard 2.

Вооруженные силы Украины получат тяжелые французские бронеавтомобили AMX-10RC, которые называют легкими танками. Ожидается, что они могут усилить боевой потенциал украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Одной из тем обсуждений стали оборонные нужды нашей страны.

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