Глави МЗС ЄС обговорять відповідь на "мирний тур" Орбана до Росії та Китаю, - Боррель

Турне Орбана

На початку липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ, де запропонував Україні припинити вогонь перед початком мирних переговорів із Росією. Пізніше Орбан вирушив на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, а потім - до Китаю на зустріч із Сі Цзіньпіном.

Своєю чергою, посли країн ЄС розкритикували Орбана за його "мирну місію". Депутати Європарламенту також закликали позбавити Угорщину права вето.

Після візитів Орбана до Китаю та Росії шість країн оголосили, що не направлятимуть своїх міністрів на засідання, організовані Угорщиною в рамках її головування в Раді ЄС. Бойкот заявили Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. Пізніше до бойкоту Угорщини приєдналася Данія.

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