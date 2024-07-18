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Данія приєдналася до бойкоту засідань Ради ЄС під час головування Угорщини

Четвер 18 липня 2024 15:31
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Данія приєдналася до бойкоту засідань Ради ЄС під час головування Угорщини Фото: глава МЗС Данії Ларс Расмунссен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Данія не направлятиме міністрів на неофіційні урядові зустрічі, пов'язані з головуванням Угорщини в ЄС у липні, на знак протесту проти "мирних ініціатив" прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Уряд хоче чітко дистанціюватися від того, як Угорщина поводилася з Україною в перші тижні головування", - заявив він.

За словами міністра, поки що Данія направлятиме цивільних службовців тільки для висвітлення неофіційних міністерських зустрічей в Угорщині.

Турне Орбана

На початку липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ, де запропонував, щоб Україна припинила вогонь перед мирними переговорами з РФ.

Пізніше Орбан вирушив на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, а потім – до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном.

Своєю чергою, посли країн ЄС розкритикували Орбана за його "мирну місію". Водночас депутати Європарламенту закликали позбавити Угорщину права вето.

Бойкот Угорщини

Після поїздок Орбана до Китаю та Росії шість країн заявили, що не відправлятимуть своїх міністрів на засідання Угорщини, які будуть організовані в рамках її головування в Раді ЄС. Зокрема, бойкот оголосили Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія.

При цьому Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує візит Орбана до Росії, в якій йдеться про те, що асамблея ЄС "вважає, що це порушення має спричинити наслідки для Угорщини".

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