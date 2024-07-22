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Главы МИД ЕС обсудят ответ на "мирный тур" Орбана в Россию и Китай, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят, как реагировать на поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай, а также на позицию Венгрии по роли ЕС в Украине.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы обсудим произошедшее и позиции, занятые венгерским правительством", - заявил Боррель, назвав их "неприемлемыми".

Некоторые страны-члены хотят, чтобы блок занял более жесткую позицию по отношению к Будапешту. Среди предложений - бойкот или снижение уровня участия министров в неформальной встрече в Будапеште в конце августа, хотя страны расходятся во мнениях относительно целесообразности таких мер.

Турне Орбана

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, где предложил Украине прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией. Позже Орбан отправился на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем - в Китай на встречу с Си Цзиньпином.

В свою очередь послы стран ЕС раскритиковали Орбана за его "мирную миссию". Депутаты Европарламента также призвали лишить Венгрию права вето.

После визитов Орбана в Китай и Россию шесть стран объявили, что не будут направлять своих министров на заседания, организованные Венгрией в рамках её председательства в Совете ЕС. Бойкот заявили Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия. Позже к бойкоту Венгрии присоединилась Дания.

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