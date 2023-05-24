Глави Міноборони України та США обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"

Розмова глав оборонних відомств країн відбулася у телефонному режимі.

Зазначається, що на майбутньому засіданні "Рамштайну" основну увагу буде приділено підтримці маневрених можливостей української бронетанкової техніки та зміцненню ППО ЗСУ проти "триваючих жорстоких атак Росії".

"Остін також представив оновлену інформацію про нещодавні зусилля США щодо надання допомоги у сфері безпеки", - передали в Пентагоні.

У Міноборони США додали, що чиновники пообіцяли залишатися у тісному контакті.

Це буде вже 12-та зустріч у форматі "Рамштайн".

Засідання "Рамштайну"

На зустрічах міністрів оборони різних країн для вирішення питань надання Україні допомоги з озброєнням, що відбуваються у форматі "Рамштайн", беруть участь глави оборонних відомств десятків держав світу.

Основною метою "Рамштайну" є обговорення, синхронізація та прискорення надання Україні для захисту від повномасштабної військової агресії РФ, та фактично для прискорення закінчення війни.

Пройшло вже 11 зустрічей міністрів у форматі "Рамштайн", і всі подробиці крайнього засідання можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.