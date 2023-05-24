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Главы Минобороны Украины и США обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"

Фото: заседание в формате "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином в преддверии встречи Контактной группы по воросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая состоится завтра, 25 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минобороны США.

Разговор глав оборонных ведомств стран состоялся в телефонном режиме.

Отмечается, что на будущем заседании "Рамштайна" основное внимание будет уделено поддержанию маневренных возможностей украинской бронетанковой техники и укреплению ПВО ВСУ против "продолжающихся жестоких атак России".

"Остин также представил обновленную информацию о недавних усилиях США по оказанию помощи в области безопасности", - передали в Пентагоне.

В Минобороны США добавили, что чиновники пообещали оставаться в тесном контакте.

Это будет уже 12-я по счету встреча в формате "Рамштайн".

Заседания "Рамштайна"

На встречах министров обороны разных стран для решения вопросов оказания Украине помощи с вооружением, что происходят в формате "Рамштайн", участвуют главы оборонных ведомств десятков государств мира.

Основной целью "Рамштайна" является обсуждение, синхронизация и ускорение предоставления Украине для защиты от полномасштабной военной агрессии РФ, и фактически для ускорения окончания войны.

Прошло уже 11 встреч министров в формате "Рамштайн", и все подробности крайнего заседания можно узнать в материале РБК-Украина.

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ПентагонАлексей РезниковВстреча Рамштайн