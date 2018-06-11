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Главе "Самообороны Крыма" снова объявили о подозрении

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 14:26
Фото: Владимир Путин и Армен Мартоян (facebook.com/lysenko.andrii)
Фото: Владимир Путин и Армен Мартоян (facebook.com/lysenko.andrii)

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Главе так называемой роты специального назначени "Самооборона Крыма" Армену Мартояну снова объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Автономной Республике Крым (АРК).

"Следственным отделом ГУНП в АР Крым вновь сообщено о подозрении одиозному руководителю незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", Армену Мартояну", - говорится в сообщении.

Так, следователями крымского главка и процессуальными руководителями прокуратуры АРК собрано достаточно доказательств в организации и принятии личного участия Арменом Мартояном в похищении и удерживании в неизвестном месте активистов "Евромайдана" Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского. Их было похищено 9 марта 2014 года с железнодорожного вокзала в городе Симферополе.

Как сообщается, ранее Армену Мартояну сообщено о подозрении:

в причинении телесных повреждений депутату Алексею Гончаренко (часть четвертая ст.296 УК Украины);

в похищении и истязании Киевского предпринимателя Геннадия Балашова (часть вторая ст.146 УК Украины);

в похищении журналиста Османа Пашаева (часть вторая ст.146 УК Украины);

в создании и руководстве незаконным вооруженным формированием "Самооборона Крыма" (часть п'ята ст.260 УК Украины).

В настоящее время Армен Мартоян подозревается в совершении 6-ти преступлений, за совершение которых ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Добавим, что ранее представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что прокуратура сообщила о подозрении руководителю так называемой роты специального назначения "Самооборона Крыма" Армену Мартояну.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура АРК сообщила о подозрении трем "самооборонцам Крыма", которые похищали украинцев.

 

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Теги публикации: полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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