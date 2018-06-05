Прокуратура повідомила про підозру трьом "самооборонцям Криму", які викрадали українців

Ці особи були причетні до незаконного позбавлення волі співкоординатора руху "Євромайдан Крим" Андрія Щекуна

Прокуратура повідомила про підозру трьом "самооборонцям Криму", які викрадали українських активістів у Криму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Криму (АРК).

Так, прокуратурою АРК здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного позбавлення волі співкоординатора руху "Євромайдан Крим" Андрія Щекуна та інших українських активістів в Криму.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що упродовж березня 2014 року члени незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Криму", без жодних законних повноважень у місті Сімферополі затримували громадян України, після чого тривалий час незаконно утримували їх у невідомому місці. Потерпілі постійно перебували з мішками на головах та піддавалися моральним та фізичним стражданням.

Як зазначається, слідством встановлені активні учасники таких незаконних затримань громадян України. На даний час трьом особам - членам "Самооборони Криму" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою ст. 146 Кримінального кодексу України.

Наразі вживаються заходи щодо отримання дозволу на затримання цих осіб та оголошення їх у розшук.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала мешканця Херсонської області, причетного до незаконної окупації півострова Крим Російською Федерацією.

