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Прокуратура повідомила про підозру трьом "самооборонцям Криму", які викрадали українців

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 17:13
Фото: прокуратура АРК (uk.wikipedia.org)
Фото: прокуратура АРК (uk.wikipedia.org)

Ці особи були причетні до незаконного позбавлення волі співкоординатора руху "Євромайдан Крим" Андрія Щекуна

Прокуратура повідомила про підозру трьом "самооборонцям Криму", які викрадали українських активістів у Криму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Криму (АРК).

Так, прокуратурою АРК здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного позбавлення волі співкоординатора руху "Євромайдан Крим" Андрія Щекуна та інших українських активістів в Криму.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що упродовж березня 2014 року члени незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Криму", без жодних законних повноважень у місті Сімферополі затримували громадян України, після чого тривалий час незаконно утримували їх у невідомому місці. Потерпілі постійно перебували з мішками на головах та піддавалися моральним та фізичним стражданням.

Як зазначається, слідством встановлені активні учасники таких незаконних затримань громадян України. На даний час трьом особам - членам "Самооборони Криму" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою ст. 146 Кримінального кодексу України.

Наразі вживаються заходи щодо отримання дозволу на затримання цих осіб та оголошення їх у розшук. 

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала мешканця Херсонської області, причетного до незаконної окупації півострова Крим Російською Федерацією.
 

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Теги публікації: Крим, Крим, активисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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