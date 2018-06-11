Главі "Самооборони Криму" знову оголосили про підозру

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Главі так званої роти спеціального призначення " Самооборона Криму" Армену Мартояну знову оголосили про підозру. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції (ГУНП) в Автономній Республіці Крим (АРК).

"Слідчим відділом ГУНП в АР Крим знову повідомлено про підозру одіозному керівнику незаконно створеного збройного формування "Самооборона Криму", Армену Мартояну", - йдеться у повідомленні.

Так, слідчими кримського главку та процесуальними керівниками прокуратури АРК зібрано достатньо доказів в організації та взятті особистої участі Арменом Мартояном у викраденні та утримуванні у невідомому місці активістів "Євромайдану"Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського. Їх було викрадено 9 березня 2014 року із залізничного вокзалу в місті Сімферополі.

Як повідомляється, раніше Армену Мартояну повідомлено про підозру:

у спричиненні тілесних ушкоджень депутату Гончаренку Олексію (частина четверта ст.296 КК України);

у викраденні та катуванні Київського підприємця Геннадія Балашова (частина друга ст.146 КК України);

у викраденні журналіста Османа Пашаєва (частина друга ст.146 КК України);

у створенні та керівництві незаконним збройним формуванням "Самооборона Криму" (частина п'ята ст.260 КК України).

На даний час Армен Мартоян підозрюється у вчиненні 6-ти злочинів, за вчинення яких йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Додамо, що раніше речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко заявив, що прокуратура повідомила про підозру керівникові так званої роти спеціального призначення "Самооборона Криму" Армену Мартояну.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прокуратура АРК повідомила про підозру трьом "самооборонцям Криму", які викрадали українців.