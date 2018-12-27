Главарь "ЛНР" заявил о стабильной связи с Киевом по обмену пленными

Фото: Леонид Пасечник (mvdlnr.ru)

Пасечник считает, что для обмена пленными недостаточно усилий дипломатов

Между представителями самопровозглашенной "Луганской народной республики" и украинскими властями есть стабильная связь по вопросу обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главаря "ЛНР" Леонида Пасечника сепаратистским СМИ.

По его словам, связь с Киевом в вопросе обмена пленными не потеряна. Кроме того, работа в данном направлении будет продолжаться.

"Сигнал связи по этому вопросу с Киевом не потерян. Он слабый, но стабильный. Но для изменения тенденции одного нашего желания и усилий дипломатов недостаточно. Для Киева люди - лишь элемент политического торга", - отметил Пасечник.

Напомним, ранее вице-спикер Верховной рады и участник переговоров контактной группы Ирина Геращенко заявила, что ОРДЛО и Российская Федерация блокируют обмен пленными. Она также отметила, что представители ОРЛО прислали письмо, в котором отказались от скайп-конференции и назвали инициативы по освобождению заложников "пиар-акцией".

На прошлой неделе также стало известно, что Россия отказалась провести обмен заключенными.