Ватажок "ЛНР" заявив про стабільний зв'язок з Києвом щодо обміну полоненими

Фото: Леонід Пасічник (mvdlnr.ru)

Пасічник вважає, що для обміну полоненими недостатньо зусиль дипломатів

Між представниками самопроголошеної "Луганської народної республіки" і українською владою є стабільний зв'язок щодо обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника сепаратистським ЗМІ.

За його словами, зв'язок з Києвом у питанні обміну полоненими не втрачено. Крім того, робота в даному напрямку буде продовжуватися.

"Сигнал зв'язку з цього питання з Києвом не втрачено. Він слабкий, але стабільний. Але для зміни тенденції одного нашого бажання і зусиль дипломатів недостатньо. Для Києва люди - лише елемент політичного торгу", - зазначив Пасічник.

Нагадаємо, раніше віце-спікер Верховної ради і учасник переговорів контактної групи Ірина Геращенко заявила, що ОРДЛО і Російська Федерація блокують обмін полоненими. Вона також зазначила, що представники ОРЛО надіслали листа, в якому відмовилися від скайп-конференції і назвали ініціативи по звільненню заручників "піар-акцією".

Минулого тижня також стало відомо, що Росія відмовилася провести обмін ув'язненими.