ОРДЛО и РФ блокируют обмен пленными

Фото: встреча пленных в аэропорту "Борисполь" в 2017 году (РБК-Украина/Виталий Носач)

Украинская сторона не получила ответа на инициативы по обмену пленными

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе до сих пор не получила никакого ответа от РФ и представителей ОРДО на предложения относительно обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-спикера Рады и участника переговоров Ирины Геращенко.

Как отмечается, украинская сторона предлагала провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы для обсуждения вопроса обмена заложниками.

"Мы передали конкретные предложения, списки и предложили совершить великое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества. До сих пор мы не получили никакого ответа от РФ и представителей ОРДО", - написала Геращенко.

Она также сообщила, что в ОБСЕ предложили перенести проведение переговоров с 27 на 29 декабря.

"Мы согласны на 29 декабря, конечно, но от представителей ОБСЕ ожидаем более заинтересованной позиции и большей инициативы в решение гуманитарных вопросов", - отметила Геращенко.

Участник переговоров также рассказала, что представители ОРЛО прислали письмо, в котором отказались от скайп конференции и назвали инициативы Украины и освобождение заложников "пиар-акцией".

Ранее сообщалось, что украинская сторона контактной группы по Донбассу инициирует переговоры по освобождению заложников и предлагает провести такой обмен 5 января.

РБК-Украина писало, что российская сторона на заседании в Минске отказалась от обмена заключенными.