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Главам ОГА поручили проверить готовность школ к учебному году

Киев, Четверг 20 августа 2020 12:54
Главам ОГА поручили проверить готовность школ к учебному году
Фото: Алексей Чернышев (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Учебный год стартует меньше, чем за две недели

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев поручил главами областных государственных администраций проинспектировать готовность школ к новому учебному году. В министерстве ожидают слаженного начала учебного года и максимального уровня коммуникации для родителей и педагогических коллективов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Чернышев напомнил, что учебный год стартует меньше, чем за две недели.

"Наша цель неизменна: до сентября запланированы школы должны быть готовы, а школьники должны сесть за парты в обновленных, максимально комфортных для обучения классах. Поэтому прошу руководителей областей лично проинспектировать все школы к новому учебному году", - отметил министр.

Напомним, Денис Шмыгаль поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года.

Отметим, что Министерство здравоохранения заявило, что для педагогов будут изменены требования к ношению средств индивидуальной защиты.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 сентября в школу будет запрещен вход и передвижение внутри без масок или респираторов.

Кроме того, в Госпотребслужбе прогнозируют рост числа случаев коронавируса в Киеве в сентябре.

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