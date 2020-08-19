В Украине меняют требования для учителей по поводу ношения масок

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Учителя будут носить не маски

Министерство здравоохранения заявило, что для педагогов будут изменены требования к ношению средств индивидуальной защиты. Учителя не будут носить маски.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что это решение было принято на предложение педагогов.

"Во время проведения уроков, мы им будем позволять носить не маску на лице, а защитный прозрачный щиток, который выполняет те же функции, но позволяет проводить образовательный процесс, используя и передавая все эмоции, что может передавать педагог", - отметил он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения разъяснили, какие ограничения будут действовать в школах разных карантинных зон.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 сентября в школу будет запрещен вход и передвижение внутри без масок или респираторов.

Отметим, в четвер будут пересмотрены уровни эпидемиологической опасности и Украину снова разделят на зоны карантина.