ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине меняют требования для учителей по поводу ношения масок

Киев, Среда 19 августа 2020 11:56
В Украине меняют требования для учителей по поводу ношения масок
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

Учителя будут носить не маски

Министерство здравоохранения заявило, что для педагогов будут изменены требования к ношению средств индивидуальной защиты. Учителя не будут носить маски.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что это решение было принято на предложение педагогов.

"Во время проведения уроков, мы им будем позволять носить не маску на лице, а защитный прозрачный щиток, который выполняет те же функции, но позволяет проводить образовательный процесс, используя и передавая все эмоции, что может передавать педагог", - отметил он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения разъяснили, какие ограничения будут действовать в школах разных карантинных зон.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 сентября в школу будет запрещен вход и передвижение внутри без масок или респираторов.

Отметим, в четвер будут пересмотрены уровни эпидемиологической опасности и Украину снова разделят на зоны карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство здравоохранения Украинымаскаучитель
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь