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Головам ОДА доручили перевірити готовність шкіл до навчального року

Київ, Четвер 20 серпня 2020 12:54
Головам ОДА доручили перевірити готовність шкіл до навчального року
Фото: Олексій Чернишов (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Навчальний рік стартує менше, ніж за два тижні

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов доручив головами обласних державних адміністрацій проінспектувати готовність шкіл до нового навчального року. У міністерстві очікують злагодженого початку навчального року та максимальний рівень комунікації для батьків та педагогічних колективів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Чернишов нагадав, що навчальний рік стартує менше, ніж за два тижні.

"Наша мета є незмінною: до вересня заплановані школи мають бути готові, а школярі мають сісти за парти в оновлених, максимально комфортних для навчання класах. Тому прошу очільників областей особисто проінспектувати всі школи до нового навчального року", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Денис Шмигаль доручив перевірити школи та дитячі садочки перед початком навчального року.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я заявило, що для педагогів будуть змінені вимоги до носіння засобів індивідуального захисту.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 вересня в школу буде заборонений вхід і пересування усередині без масок або респіраторів.

Крім того, у Держспоживслужбі прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу в Києві у вересні.

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