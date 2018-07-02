НАБУ получило доступ к декларациям главы Запорожской ОГА

Детективы подозревают Брыля в декларировании недостоверной информации

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили доступ к декларациям председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля. Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства, передает "Слово і Діло".

Детективы получили доступ к декларации в рамках расследования уголовного производства о возможном декларировании недостоверной информации Брылем.

Сообщается, что детектив НАБУ просил предоставить доступ к документам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а именно: ежегодной декларации Брыля за 2016 год; исправленной ежегодной декларации за 2016 год; сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии; ежегодной декларации за 2017 год и исправленной ежегодной декларации за 2017 год.

Так, по версии следствия, в результате анализа декларации Брыля за 2016 год установлено, что он не внес в документ информацию о наличии у него и членов его семьи недвижимого и движимого имущества, а также права на пользование и распоряжение таким имуществом, среди которых, в частности, 5 автомобилей, земельный участок и т. д.

Отметим, что судья ходатайство удовлетворил.

Напомним, за 2017 год Брыль задекларировал почти 5,2 млн гривен дохода.