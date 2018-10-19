Глава ВР озвучил планы парламента на следующую пленарную неделю

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Нардепы начнут рабочую неделю с законопроекта о гуманитарном разминировании

На следующей пленарной неделе, которая начнется 6 ноября, нардепы попытаются принять Избирательный кодекс и принять закон о гуманитарном разминировании на Донбассе, а также изменить названия двух областей. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале Рада, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 6 ноября депутаты начнут рабочую неделю с законопроекта о гуманитарном разминировании.

"На следующей неделе важный вопрос разминирования. Есть четыре зарегистрированных законопроекта. Этот закон я датирую как неотложный. Буду рекомендовать, чтобы с него мы начали следующую неделю", - сообщил Парубий.

Спикер отметил, что также во вторник будет рассматриваться блок аграрных вопросов, который будет включать 7 законопроектов.

"Важным будет блок аграрных вопросов. Они важны и потому, что реформируют отрасль. Кроме того, среди них есть много евроинтеграционных законов. Я надеюсь, что этот блок будет качественно подготовлен", - добавил он.

Председатель ВР отметил, что в начале ноября парламент должен завершить процесс декоммунизации. Впрочем, пока во фракциях продолжаются дебаты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

"Очень также важно завершить декоммунизацию и начать изменения в Конституцию по переименованию двух областей. Непростые дебаты продолжаются во фракциях, но, надеюсь, что до следующей недели они завершатся. И мы сможем выйти на принятие решения о направлении в КСУ рекомендаций о переименовании двух областей", - добавил Парубий.

По его словам, также Рада рассмотрит блок законопроектов по вопросам нацбезопасности и обороны. В частности, на следующей пленарной неделе Рада может принять во втором чтении законопроект об обеспечении кибербезопасности Центральной избирательной комиссии.

Напомним, Парубий заявил, что следующей пленарной неделе Верховная рада начнет рассмотрение нового избирательного кодекса Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее глава ВР заявил, что рассмотрение избирательного кодекса может занять две пленарные недели.