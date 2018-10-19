ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Голова ВР озвучив плани парламенту на наступний пленарний тиждень

Новини » Політика    19.10.2018 - 17:11
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Нардепи почнуть робочий тиждень з законопроекту про гуманітарне розмінування

На наступному пленарному тижні, який розпочнеться 6 листопада, нардепи спробують прийняти Виборчий кодекс і прийняти закон про гуманітарне розмінування на Донбасі, а також змінити назви двох областей. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі Рада, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 6 листопада депутати почнуть робочий тиждень з законопроекту про гуманітарне розмінування.

"Наступного тижня важливе питання розмінування. Є чотири зареєстрованих законопроекти. Цей закон я датую як невідкладний. Буду рекомендувати, щоб з нього ми розпочали наступний тиждень", - повідомив Парубій.

Спікер зазначив, що також у вівторок буде розглядатись блок аграрних питань, який буде включати до 7 законопроектів.

"Важливим буде блок аграрних питань. Вони важливі і тому, що реформують галузь. Окрім того, серед них є багато євроінтеграційних законів. Я сподіваюсь, що цей блок буде якісно підготовлений", - додав він.

Голова ВР зазначив, що на початку листопада парламент має завершити процес декомунізації. Втім, наразі у фракціях тривають дебати щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

"Дуже також важливо завершити декомунізацію та розпочати зміни до Конституції з перейменування двох областей. Непрості дебати тривають у фракціях, але, сподіваюсь, що до наступного тижня вони завершаться. І ми зможемо вийти на прийняття рішення про спрямування до КСУ рекомендацій про перейменування двох областей", - додав Парубій.

За його словами, також Рада розгляне блок законопроектів з питань нацбезпеки та оборони. Зокрема, наступного пленарного тижня Рада може ухвалити у другому читанні законопроект про забезпечення кібербезпеки Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, Парубій заявив, що наступному пленарному тижні Верховна рада почне розгляд нового виборчого кодексу України.

Як писало РБК-Україна, раніше глава ВР заявив, що розгляд виборчого кодексу може зайняти два пленарні тижні.

Парубій сьогодні передасть Порошенку звернення до РНБО про санкції проти 2 телеканалів Наступного пленарного тижня Рада розгляне виборчий кодекс, - Парубій
Новини України Андрій ПарубійВерховна Рада Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся