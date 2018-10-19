Голова ВР озвучив плани парламенту на наступний пленарний тиждень

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Нардепи почнуть робочий тиждень з законопроекту про гуманітарне розмінування

На наступному пленарному тижні, який розпочнеться 6 листопада, нардепи спробують прийняти Виборчий кодекс і прийняти закон про гуманітарне розмінування на Донбасі, а також змінити назви двох областей. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі Рада, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 6 листопада депутати почнуть робочий тиждень з законопроекту про гуманітарне розмінування.

"Наступного тижня важливе питання розмінування. Є чотири зареєстрованих законопроекти. Цей закон я датую як невідкладний. Буду рекомендувати, щоб з нього ми розпочали наступний тиждень", - повідомив Парубій.

Спікер зазначив, що також у вівторок буде розглядатись блок аграрних питань, який буде включати до 7 законопроектів.

"Важливим буде блок аграрних питань. Вони важливі і тому, що реформують галузь. Окрім того, серед них є багато євроінтеграційних законів. Я сподіваюсь, що цей блок буде якісно підготовлений", - додав він.

Голова ВР зазначив, що на початку листопада парламент має завершити процес декомунізації. Втім, наразі у фракціях тривають дебати щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

"Дуже також важливо завершити декомунізацію та розпочати зміни до Конституції з перейменування двох областей. Непрості дебати тривають у фракціях, але, сподіваюсь, що до наступного тижня вони завершаться. І ми зможемо вийти на прийняття рішення про спрямування до КСУ рекомендацій про перейменування двох областей", - додав Парубій.

За його словами, також Рада розгляне блок законопроектів з питань нацбезпеки та оборони. Зокрема, наступного пленарного тижня Рада може ухвалити у другому читанні законопроект про забезпечення кібербезпеки Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, Парубій заявив, що наступному пленарному тижні Верховна рада почне розгляд нового виборчого кодексу України.

Як писало РБК-Україна, раніше глава ВР заявив, що розгляд виборчого кодексу може зайняти два пленарні тижні.