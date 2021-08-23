Глава ВОЗ призвал отложить бустерные прививки от COVID

Глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что бустерные прививки от COVID-19 следует отложить. Поскольку сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизировано 1 или 2 процента населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, если не будет повышен уровень вакцинации во всем мире, "могут развиться более сильные варианты коронавируса".

Он отметил, что препараты, предназначенные для повторной вакцинации, должны быть переданы странам, где люди не получили первое или второе прививки.

