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Глава ВОЗ призвал отложить бустерные прививки от COVID

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Будапешт, Понедельник 23 августа 2021 13:41
Глава ВОЗ призвал отложить бустерные прививки от COVID Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что бустерные прививки от COVID-19 следует отложить. Поскольку сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизировано 1 или 2 процента населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, если не будет повышен уровень вакцинации во всем мире, "могут развиться более сильные варианты коронавируса".

Он отметил, что препараты, предназначенные для повторной вакцинации, должны быть переданы странам, где люди не получили первое или второе прививки.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности".

Кроме того, генеральный директор ВОЗ раскритиковал США за бустерные прививки от COVID-19.

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ВОЗ Вакцина от коронавируса
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