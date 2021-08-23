ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Глава ВООЗ закликав відкласти бустерні щеплення від COVID

Новость на русском →
Будапешт, Понеділок 23 серпня 2021 13:41
Глава ВООЗ закликав відкласти бустерні щеплення від COVID Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВООЗ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що бустерні щеплення від COVID-19 слід відкласти. Оскільки спочатку необхідно забезпечити вакцинами ті країни, де імунізовано 1 чи 2 відсотки населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, якщо не буде підвищено рівень вакцинації в усьому світі, "можуть розвинутися більш сильні варіанти коронавірусу".

Він зазначив, що препарати, призначені для повторної вакцинації, повинні бути передані країнам, де люди не отримали перше чи друге щеплення.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив в "період реальної небезпеки".

Крім того, генеральний директор ВООЗ розкритикував США за бустерні щеплення від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Вакцина від коронавірусу
NEWS
Кримська платформа. Основні заяви учасників (оновлюється)
Кримська платформа. Основні заяви учасників (оновлюється)
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу