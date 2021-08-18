ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эффективность прививки снижается. США одобрили вакцинацию третьей дозой

Новина українською →
США, Среда 18 августа 2021 18:01
Эффективность прививки снижается. США одобрили вакцинацию третьей дозой Фото: США одобрили бустерную прививку от коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Соединенных Штатов Америки одобрили так называемую бустерную прививку от коронавируса. Речь о дополнительной дозе вакцины после завершения полного курса иммунизации от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Получить дополнительную прививку от коронавируса американцы смогут с 20 сентября. Сначала бустерную дозу предложат медикам, жителям домов престарелых, а также тем, кто вакцинировался в конце 2020 года - начале 2021 года.

"Доступные данные ясно показывают, что защита от коронавируса со временем начинает снижаться. Мы пришли к выводу, что понадобится повторная прививка, чтобы максимально увеличить защиту и продлить время ее действия", - сказали американские чиновники.

Отмечается, что дополнительная прививка понадобится даже тем, кто вакцинировался однодозным препаратом Johnson & Johnson.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Коронавирус Вакцинация Вакцина от коронавируса
NEWS
В Киеве проходит первая репетиция парада ко Дню Независимости: фото и видео
В Киеве проходит первая репетиция парада ко Дню Независимости: фото и видео
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной