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Глава ВООЗ не виключив великий спалах коронавіруса

Новини » В світі     29.01.2020 - 18:57
Глава ВООЗ не виключив великий спалах коронавіруса
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Глава ВООЗ скликав екстрене засідання через потенційне глобальне поширення вірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус не виключив більший спалах нового коронавіруса у світі. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, вже в трьох країнах за межами Китаю були зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини, що підвищує потенціал глобального розповсюдження.

"Більшість з 6000+ нових випадків коронавіруса знаходяться в Китаї, та лише 1%, або 68 випадків були зареєстровані на сьогодні в 15 інших країнах. Але була зафіксована певна передача від людини до людини в 3 країнах за межами Китаю. Це може свідчити про потенціал для подальшого глобального поширення, тому я скликав екстрене засідання", - написав Гебреисус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ скликав екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Засідання відбудеться 30 січня в штаб-квартирі в Женеві. Під час засідання буде вирішуватися несе міжнародну загрозу поширення коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що на даний момент в Китаї зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання. При цьому 132 людини загинули.

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