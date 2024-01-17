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Глава ВООЗ закликав світ готуватися до хвороби X

Давос, Середа 17 січня 2024 14:49
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Глава ВООЗ закликав світ готуватися до хвороби X Фото: голова ВООЗ чекає на хворобу X (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світ має підготуватися до майбутніх невідомих хвороб. Ідея так званої хвороби X не нова - Всесвітня організація охорони здоров'я використовує цей термін із 2018 року.

Про це заявила глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус у Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням The Guardian.

За його словами, існують відомі віруси, такі як MERS, Зіка та Ебола. Але чиновникам із ВООЗ також був потрібен заповнювач для "хвороби, про яку ми не знаємо, яка може виникнути".

Гебреїсус запевняє, що ВООЗ готувалася до появи вірусу, подібного до COVID, ще до пандемії 2020 року.

"Ви можете навіть назвати COVID першою хворобою X, і це може статися знову", - сказав він.

Дехто каже, що це викличе паніку, додав Гебреїсус, але, на його думку, це не так.

"Краще передбачити те, що може статися, тому що в нашій історії це траплялося багато разів, і підготуватися до цього. Ми не маємо зустрічати події непідготовленими. Ми також можемо підготуватися до деяких невідомих речей", - розповів голова ВООЗ.

Така підготовка включає систему раннього попередження, а також системи, необхідні, коли виникає гостра необхідність у додаткових медичних приміщеннях і робочій силі.

COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію COVID-19 у березні 2020 року. Офіційно вона тривала до травня 2023 року.

При цьому на початку січня 2024 року ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, щоб уникнути зараження COVID-19. Ці рекомендації пов'язані з тенденцією зростання у багатьох країнах випадків коронавірусної інфекції.

В Україні пандемія COVID закінчилася в один день - 24 лютого 2022 року, хоча деякі карантинні заходи було скасовано лише у 2023 році.

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Давос ВОЗ
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