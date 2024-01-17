Глава ВОЗ призвал мир готовиться к болезни X

Мир должен подготовиться к будущим неизвестным болезням. Идея так называемой болезни X не нова - Всемирная организация здравоохранения использует этот термин с 2018 года.

Об этом заявила глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Давосе, сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian .

По его словам, существуют известные вирусы, такие как MERS, Зика и Эбола. Но чиновникам из ВОЗ также был нужен заполнитель для "болезни, о которой мы не знаем, которая может возникнуть".

Гебрейесус уверяет, что ВОЗ готовилась к появлению вируса, подобного COVID, еще до пандемии 2020 года.

"Вы можете даже назвать COVID первой болезнью X, и это может случиться снова", - сказал он.

Некоторые говорят, что это вызовет панику, добавил Гебреисус, но, по его мнению, это неверно.

"Лучше предвидеть то, что может произойти, потому что в нашей истории это случалось много раз, и подготовиться к этому. Мы не должны встречать события неподготовленными. Мы также можем подготовиться к некоторым неизвестным вещам", - рассказал глава ВОЗ.

Такая подготовка включает в себя систему раннего предупреждения, а также системы, необходимые, когда возникает острая необходимость в дополнительных медицинских помещениях и рабочей силе.

COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в марте 2020 года. Официально она продолжалась до мая 2023 года.

При этом в начале января 2024 года ВОЗ призывала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19. Эти рекомендации связаны с тенденцией роста во многих странах случаев коронавирусной инфекции.

В Украине пандемия COVID закончилась в один день - 24 февраля 2022 года, хотя некоторые карантинные меры были отменены только в 2023 году.